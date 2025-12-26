В России выпуск автомобилей в 2025 году предварительно составил 750 тыс.

Первый вице-премьер отметил, что более точные цифры появятся в конце января

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Объем производства автомобилей в России в 2025 году, по предварительным данным, составит около 750 тыс. единиц, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается производства, мы посчитаем до конца цифры, более точные цифры появятся в конце января. Но предварительно это будет около 750 тыс. автомобилей", - сказал он.