В Петербурге запустили производство российских грузовиков БАЗ

По словам генерального директора "Обуховского завода" Михаила Подвязникова, в 2026 году планируется выпустить не менее 600 машин

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Серийное производство грузовых автомобилей под брендом БАЗ началось на площадке в Петербурге, где ранее производились модели Scania и MAN. передает корреспондент ТАСС.

"В следующем году планируется выпустить не менее 600 машин", - сказал на церемонии заместитель генерального директора концерна - генеральный директор "Обуховского завода" Михаил Подвязников.

Машины успешно прошли испытания в Поволжье, на Урале и в Ленинградской области. Производственная мощность предприятия составит до 2 тыс. автомобилей в год.

Ранее компания "Романов" представила новые полноприводные тяжелые грузовые габаритные шасси и автомобили БАЗ на независимой подвеске. Серийное производство спецтехники запущено в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в 2025 году между правительством Санкт-Петербурга, Минпромторгом России и АО "Романов".

БАЗ - грузовик оригинальной российской разработки. Завод "Романов", который его будет выпускать, входит в состав интегрированной структуры АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Серийная модельная линейка БАЗ заменит на рынке модели тяжелых внедорожных грузовиков европейских брендов, так называемой большой семерки (Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco, Renault Trucks).