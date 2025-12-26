Россия в январе - ноябре увеличила импорт рыбы и морепродуктов из Китая на 9%

В денежном выражении показатель вырос на 5%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия в январе - ноябре 2025 года увеличила импорт рыбы и морепродуктов из Китая на 9% в физическом выражении и на 5% в денежном, сообщил Рыбный союз.

"Российский импорт рыбы и морепродуктов из Китая в январе - ноябре 2025 года вырос к аналогичному периоду 2024 года на 9% в весе до 86 тыс. тонн и увеличился на 5% в деньгах до $369 млн, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая", - говорится в сообщении.

В том числе импорт мороженой скумбрии потрошеной без головы увеличился в физическом выражении на 60% и на 75% в денежном, до 18 тыс. тонн на сумму $25 млн, мороженой сайры неразделанной - на 10% в физическом выражении и на 45% в денежном, до 9 тыс. тонн на сумму $16 млн.

Также увеличился импорт китайской мороженой форели потрошеной без головы на 30% как в физическом, так и в денежном выражении, до 5 тыс. тонн на сумму $46 млн. При этом импорт жареного филе угря снизился на 20%, до 3 тыс. тонн на сумму $38 млн.

В союзе также сообщили, что доля России в общем объеме китайского экспорта рыбы и морепродуктов на мировой рынок в январе - ноябре 2025 года осталась практически на уровне аналогичного периода прошлого года порядка 2% в натуральном и стоимостном выражении.