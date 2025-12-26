В Ростове-на-Дону готовят три новых проекта КРТ на левом берегу реки

На территории в 2 тыс. га пробурено 300 скважин, проведена полная геодезия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Три новых проекта комплексного развития территории (КРТ) на 150 га готовят для продолжения застройки левого берега реки Дон в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил заместитель генерального директора по инвестиционным проектам АО "Региональная корпорация развития" Игорь Далаксакуашвили на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону.

"Очень важный у нас сейчас участок, это, конечно, территория Левобережья. Там планируется делать три проекта очень серьезных на полторы сотни гектаров. Это и территория Гребного канала, и "Тачанки". Министерство строительства, корпорация с привлечением инвесторов, мы ведем очень большую работу сейчас по мониторингу этой территории. Должна появиться застройка очень интересная. Сохранение архитектурного облика в этом месте будем, конечно, контролировать с особым усердием, потому что это парадный въезд в Ростов-на-Дону с юга", - сказал Далаксакуашвили.

По его словам, застройка не должна будет закрывать вид на город при въезде с юга в Ростов-на-Дону.

В настоящее время на территории в 2 тыс. га пробурено уже 300 скважин, проведена полная геодезия территории. На Левбердоне установят 22 мониторинговых скважины и 2 метеостанции, что позволит определить, где находится уровень грунтовых вод и как они движутся.

Реализация инвестиционного проекта в левобережной зоне Ростова-на-Дону началась в 2022 году. Как ожидается, на земельном участке площадью 39 гектаров будет построено около 318 тыс. кв. м жилья. Ранее в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Ростовской области ТАСС сообщали, что с первыми домами в новом микрорайоне начнется создание социальной инфраструктуры - здесь построят школу, два детских сада, поликлинику. Всего в микрорайоне будут проживать около 8 тыс. человек.