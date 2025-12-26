Гунба: в Абхазии число туристов стабильно превышает 1,4 млн в год



СУХУМ, 26 декабря. /ТАСС/. Число туристов, посещающих Абхазию, стабильно превышает 1,4 млн человек в год, демонстрируя уверенный прирост. Об этом сообщил президент Абхазии Бадра Гунба, выступая с первым посланием к парламенту республики.

"Статистика свидетельствует, что за последние годы количество туристов, посещающих Абхазию, стабильно превышает 1,4 млн человек в год, демонстрируя уверенный прирост. Формируется новая система управления отраслью: вводится обязательная классификация средств размещения, создается национальная онлайн-платформа бронирования", - сказал президент.

"С учетом того, что туриндустрия оказывает на экономику мультипликативный эффект, наша цель - через интенсивное развитие транспортной доступности, курортной инфраструктуры, создания широкой отельной сети, отвечающей высоким запросам потребителей турпродукта, добиться увеличения сезонности притока туристов, а в перспективе - переход к круглогодичному привлечению гостей", - отметил Гунба.

По словам президента, развитие транспортной доступности стало одним из главных факторов развития туристической сферы и стимулом для увеличения пассажирского и грузового оборота. Он подчеркнул, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина и "личной активной позиции и глубокой вовлеченности" первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в 2025 году завершены масштабные восстановительные работы в международном аэропорту г. Сухум имени В.Г. Ардзинбы. "Уже в мае возобновлено регулярное международное авиасообщение с Российской Федерацией и с того момента выполнено более 550 авиарейсов, а пассажиропоток превысил 120 тыс. человек, тем самым вернув нашу страну на карту пунктов воздушных маршрутов", - сказал президент.

Гунба отметил, что выпущенный при участии российских коллег с 1 мая на маршрут современный электропоезд "Диоскурия", соединяющий Имеретинский курорт и Сухум, обслужил более 150 тыс. пассажиров. В целом, за 11 месяцев 2025 года железнодорожный пассажирооборот между Абхазией и крупными городами России, по его словам, составил порядка 500 тыс. человек. "Все эти шаги направлены на обеспечение растущего потока туристов в нашу страну", - добавил он.

Президент сообщил, что в 2025 году в Абхазии стартовала программа "Гостеприимная Абхазия", направленная на создание новых возможностей для развития туризма и поддержку предпринимателей, представляющих туристские услуги.

"В рамках этих задач мы расширяем возможности для развития традиционно устоявшихся видов отдыха, поддерживаем частные бизнес-инициативы по организации нового турпродукта - строительство глэмпингов в горной местности, объектов экотуризма, проводим гастро-фестивали, с целью усилить привлекательность и посещаемость нашей страны", - сказал он. По словам Гунбы, "в некрасивые, некомфортные и разрушенные места массового туристического потока не будет и поэтому ремонтируются и модернизируются конкретные достопримечательности Абхазии силами коллег из многих регионов России". "При значительной поддержке российских партнеров, осуществляется масштабное благоустройство городской среды: ведется реконструкция столичной набережной Диоскуров, в рамках которой будут восстановлены в том числе парки и скверы, восстановлена Национальная картинная галерея и центральный выставочный зал, благоустраивается зона отдыха на Сухумской горе", - сказал он.

Гунба сказал, что завершилась полная реконструкция бульвара в Новом районе столицы. Эти проекты, по его словам, направлены не только на формирование туристической привлекательности абхазских городов. "Более 1 млрд рублей в этом году было направлено на дорожную и дворовую инфраструктуру, благоустройство территорий. Мы принципиально намерены продолжать такие инициативы, так как они меняют качество городской среды. Это реальные вложения в здоровье, досуг и чувство уюта, и в этой политике рассчитываю на поддержку жителей и депутатов всех уровней", - сказал президент.