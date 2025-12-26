Альфа-банк оштрафовали за нарушение закона о рекламе

Сумма штрафа составила 500 тыс. рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Нижегородское УФАС оштрафовало Альфа-банк на полмиллиона рублей за нарушение закона о рекламе, сообщили в управлении.

"Видеоролик содержал привлекательные сведения о выплате кешбэка за покупки в ресторане. При этом иные условия транслировались в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - говорится в сообщении.

По мнению службы, это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию о рекламируемой услуге, а также могло вводить их в заблуждение.

Управление возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, признало рекламу ненадлежащей и оштрафовало Альфа-банк на 500 тыс. рублей.