Мантуров заявил о снижении потока посетителей крупных ТЦ в России

По словам первого вице-премьера РФ, это связано с активным развитием магазинов формата "у дома" и ростом популярности готовой еды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Поток посетителей крупных торговых центров в РФ в последние годы снизился в связи с активным развитием магазинов формата "у дома" и ростом популярности готовой еды, часть ТЦ перепрофилировали, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"В большие крупные торговые центры поток несколько снизился за последние годы, и активно развивается формат магазинов рядом, у дома. Многие сети активно пошли именно в этот формат", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, россияне покупают все больше готовой еды. "Этот формат активно развивается, люди, экономя время, стали меньше дома готовить и больше посвящать семье либо другим полезным делам", - отметил Мантуров. В результате они покупают продукты онлайн или у дома, а ТЦ посещают лишь в выходные дни, констатировал он.

При этом за последние три года ряд крупных ТЦ были перепрофилированы для нужд промышленных компаний, сообщил первый вице-премьер. "Мы за эти три года часть торговых центров крупных - не буду называть конкретно города - использовали под перепрофилирование. По обоюдному согласию, когда владельцы понимали и видели, как снижается поток, понимая перспективы, что это снижение будет продолжаться, когда друг напротив друга практически эти ТЦ находились. Наши промышленные компании приобретали [их] для размещения там своих производственных площадей", - пояснил он.