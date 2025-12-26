Fesco: контейнерный рынок России снизился за 11 месяцев на 5,2%

В месячном выражении в ноябре рынок увеличился на 4,8% относительно октября, что обусловлено расширением импортных поставок, уточнили в компании

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Контейнерный рынок России в январе - ноябре 2025 года составил 5,7 млн TEU, это на 5,2% ниже уровня 2024 года. Об этом сообщила транспортная группа Fesco.

"По оценке аналитиков Fesco, по итогам 11 месяцев 2025 года совокупный объем контейнерного рынка России превысил 5,7 млн TEU, что на 5,2% ниже аналогичного периода прошлого года", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что импортные перевозки сократились на 10% и составили 2,4 млн TEU. Внутренние перевозки уменьшились на 13%, составив 1,1 млн TEU, ж/д транзит снизился на 7%, до 520 тыс. TEU.

"В то же время экспорт продемонстрировал рост: объемы увеличились на 9%, достигнув свыше 1,7 млн TEU", - добавили в Fesco.

По итогам ноября 2025 года объем контейнерных перевозок составил 541 тыс. TEU, что на 2,5% меньше, чем в ноябре 2024 года

В месячном выражении в ноябре рынок увеличился на 4,8% относительно октября, это обусловлено расширением импортных поставок, прежде всего автомобилей, промышленных машин и оборудования из Китая, уточнили в компании.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговые и транзитные перевозки через порты РФ, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные переходы на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

О группе

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые осуществляют перевозки преимущественно на собственных морских линиях.

В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП в соответствии с указом президента РФ был передан госкорпорации "Росатом".