ГТЛК снизила поставки БАС по гражданскому госзаказу в 5,8 раза

Показатель составил 465 беспилотников

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. ГТЛК завершила поставки беспилотников по плану государственного гражданского заказа нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" на 2025 год, передав 465 беспилотников, сообщили в ГТЛК.

В рамках плана государственного гражданского заказа компания на 2024 год компания законтрактовала и поставила 2717 беспилотников общей стоимостью 6,48 млрд рублей.

"Всего по ГГЗ в этом году ГТЛК передала 465 беспилотников 79 заказчикам (14 федеральным органам исполнительной власти и 65 региональным органам исполнительной власти). Общая стоимость приобретенной техники составила свыше 1 млрд рублей", - говорится в сообщении. Клиентам поставлялись БАС от 8 отечественных производителей.

План выполнен полностью, отмечает компания. Одновременно ГТЛК при содействии Минпромторга России продолжает реализацию программы льготного лизинга беспилотников в рамках профильного нацпроекта. В 2024 г. по программе было законтрактовано 140 БАС, в том числе средних и тяжелых, на общую сумму 3,1 млрд рублей. По состоянию на конец декабря 2025 г. 60% беспилотников передано лизингополучателям.