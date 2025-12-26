Открытие кинотеатров при господдержке компенсирует закрытие коммерческих площадок

Коммерческие площадки продолжают закрываться из-за сложностей с сохранением экономической модели, отметил член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Открытие кинотеатров в малых населенных пунктах при государственной поддержке частично компенсирует закрытие коммерческих площадок и влияет на общую статистику по отрасли. Об этом сообщил журналистам после пресс-конференции в ТАСС член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

"Мы еще не подводили итоги, сколько конкретно коммерческих [кинотеатров] закрылось, но это не 5, не 7, не 10%. С учетом того, что инерционно открываются площадки, которые поддерживает государство, в небольших населенных пунктах, селах, деревнях, они немного корректируют, компенсируют статистику общего закрытия коммерческих площадок", - сказал Исаев.

Он отметил, что коммерческие площадки продолжают закрываться у разных игроков рынка из-за сложностей с сохранением экономической модели. "Сейчас динамика не катастрофическая, но тем не менее, площадки закрываются. Это [происходит] не только у сетей, но и у других игроков. Есть проблематика с сохранением экономической модели", - добавил Исаев. Итоги, по его словам, планируется подвести в середине января.