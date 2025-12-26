Кабмин внес в Госдуму второй пакет мер по противодействию мошенникам

Он содержит около 20 инициатив

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Документ размещен в думской электронной базе.

Ранее вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отмечал, что пакет содержит около 20 инициатив. Предусматривается закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на "Госуслугах" только доверенными способами: с помощью биометрии, через МФЦ, приложения или сайты банков. Также вводятся детские sim-карты, которые позволят родителям контролировать доступ к нежелательному контенту и снизят риск вовлечения несовершеннолетних в схемы мошенников. Кроме того, предлагается ввести норму об ограничении количества банковских карт до 20 штук на одного человека.

Пакет также включает маркировку международных звонков. Так граждане смогут быстрее распознать потенциально опасные звонки с подменой номера и избежать телефонного обмана. Отдельно закрепляется право сообщить о кибермошенничестве через "Госуслуги", что упростит фиксирование таких случаев, позволит оперативно оповещать банки, сотовых операторов и цифровые платформы.