Москва заняла лидирующие позиции в рейтинге влияния правовых актов на экономику

В 2025 году в столице была проведена экспертиза влияния на экономику 54 нормативных правовых актов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва по итогам 2025 года в третий раз вошла в высшую группу в рейтинге качества оценки влияния правовых актов на экономику региона, который ежегодно составляет Минэкономразвития России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В 2025 году в столице была проведена экспертиза влияния на экономику 54 нормативных правовых актов. Почти в три четверти из них по ее результатам рекомендовано внести изменения, которые позволят сократить избыточные требования и упростить регулирование предпринимательской деятельности. Благодаря этим решениям бизнес сможет ежегодно экономить более 770 млн рублей. Одновременно внедряются новые подходы к оценке регулирования - от системы индикаторов эффективности до применения ИИ-инструментов анализа", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что оценка влияния правовых актов на экономику проводится как на этапе разработки проектов нормативных документов, влияющих на условия ведения предпринимательской деятельности, так и в отношении уже действующих правовых актов. Оценка позволяет сформировать предложения по корректировке регулирования, направленные на снижение административных барьеров для бизнеса.

В пресс-службе добавили, что в рамках этой работы также реализуются образовательные программы и развивается экспертная среда, что позволяет формировать единые стандарты качественной регуляторной политики и повышать эффективность принимаемых решений для экономики города.

Минэкономразвития России ежегодно анализирует работу регионов по проведению процедур оценки влияния правовых актов на экономику. При формировании рейтинга учитывается более 20 показателей, включая количество оцениваемых документов, долю учтенных предложений бизнеса, а также наличие расчетов выгод и издержек от правового регулирования. По итогам оценки регионы распределяются по пяти группам - от неудовлетворительной до высшей.