В Минфине назвали стабильной финансовую систему России

Никаких кризисов не предвещается, подчеркнул замминистра финансов Алексей Моисеев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Финансовая система России стабильна и выглядит здоровой, никаких кризисов не предвещается, заявил в интервью радио РБК замминистра финансов России Алексей Моисеев.

"Вы знаете, я бы сказал, что в целом год был неплохой. Финансовая система стабильная, бюджет исполняется хорошо, банковских, никаких других кризисов нет и не предвещается. Инфляция активно снижается. То есть в целом я считаю, что финансовая сфера, несмотря на разного рода недовольство, - кому-то не нравится ставка, кому-то не нравятся налоги, кому-то еще что-то, - но в целом финансовая система выглядит здоровой и стабильной", - сказал замминистра.