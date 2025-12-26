ОАК: самолет Ил-114-300 выполнил более 99% сертификационных полетов

Гендиректор корпорации Вадим Бадеха отметил, что на заводе в Луховицах уже развернуто серийное производство Ил-114-300

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Самолет Ил-114-300 выполнил более 99% сертификационных полетов и в обозримом будущем завершит программу, сообщил в интервью "России 24" генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

"Осталось буквально несколько полетов, связанных с климатическими особенностями эксплуатации. Мы будем ожидать наступления соответствующих климатических условий. Там есть вопросы, связанные с обледенением, с низкими температурами и с молнией. Это должно произойти в обозримом будущем, мы надеемся", - сказал он.

Бадеха отметил, что параллельно на заводе в Луховицах уже развернуто серийное производство Ил-114-300."И первые три самолета будут готовы к передаче заказчику в следующем году", - сказал он.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что самолет Ил-114-30 могут сертифицировать в I квартале 2026 года.

Самолет является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).