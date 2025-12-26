Эксперт Коложвари: удешевление нефти актуализирует вопрос переориентации внешней торговли

Среди перспективных позиций - образование, цифровизация, продукты питания, вооружение, отметил кандидат экономических наук доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. России необходимо пересмотреть экспортные приоритеты в пользу традиционно "сильных" позиций в связи со снижением цен на нефть, которая является одним из основных источником экспортного дохода страны. Среди перспективных позиций - образование, цифровизация, продукты питания, вооружение и другие, сообщил ТАСС кандидат экономических наук доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

На мировом рынке сложилась тенденция снижения цен на нефть, в том числе российскую.

"Необходима перестройка наших экспортных приоритетов, увеличение объемов там, где мы традиционно сильны: экспорта образования, цифровизации, продуктов питания, вооружения. У нас большие возможности для поглощения углекислого газа, что в будущем может стать ощутимой статьей экспортной выручки", - сказал эксперт.

По словам собеседника агентства, большие возможности открыты для экспорта продовольствия в КНР, Индию, большинство стран Африки, а цифровые продукты конкурентоспособны во всем мире, как и возможности отечественной космонавтики. В числе других продуктов - кино и мультфильмы, которые могут заинтересовать Китай, а также редкоземельные металлы для современной электроники. Коложвари уточнил, что для дальнейшего развития этих перспективных направлений необходимо увеличение производительности труда, более активная роботизация.