Посол РФ указал на незаконность санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии"

Александр Боцан-Харченко заявил, что Москва "не хочет отказываться от поиска решения" касательно ситуации с рестрикциями против NIS

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Американские санкции против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) нелегитимны, незаконны и направлены против интересов Белграда. Об этом заявил агентству Tanjug посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"Главная причина [сложившейся ситуации] - санкции США, которые нелегитимны и незаконны и не имеют объяснения своей цели. Кажется, что эти санкции направлены против Сербии, потому что Сербия находится в крайне сложной ситуации", - отметил российский посол.

По его словам, Москва "не хочет отказываться от поиска решения" касательно ситуации с санкциями против сербской компании. Боцан-Харченко также подчеркнул, что в текущий момент прояснение деталей переговоров по NIS "было бы излишним и даже вредным". Посол РФ в Белграде сообщил, что положение "Нефтяной индустрии Сербии" следует рассматривать в контексте заявлений президента России Владимира Путина 19 декабря о том, что Москва и Белград "найдут решение, которое будет прежде всего в духе и в рамках их дружественных отношений".

В январе Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Глава Минфина Сербии на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента страны Александара Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в компании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья.