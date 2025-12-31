Тарифы "Транснефти" на прокачку увеличены на 5,1%

В 2025 году суммарный рост тарифов составил 9,9% с учетом дополнительной индексации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам в 2026 году увеличены на 5,1%. Соответствующие показатели утверждены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

В 2025 году суммарный рост тарифов составил 9,9% с учетом дополнительной индексации, в 2024 году - 7,2%, в 2023 году - 5,994%.

В частности, сетевой тариф на прокачку нефти по ВСТО в Китай и через порт Козьмино повышается с 3 706,91 руб. до 3 896,51 руб. за тонну (без НДС). Тариф для нефтепровода Заполярье - Пурпе поднимается с 601,25 руб. до 631,88 руб. за тонну (без НДС). Сетевой тариф для транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куюмба - Тайшет повышен с 955,82 руб. до 1 004,71 руб. за тонну (без НДС).

Вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда заявлял, что компания выступает за стабильность фискальной политики и определенные новации по тарифам на транспортировку нефти. Он отмечал, что применяемый принцип к тарифам на прокачку нефти "инфляция минус" привел к тому, что инфляция в результате вдвое опережает рост тарифов, при этом стоимость трубной продукции за последние пять лет выросла в два раза, а энергозатраты - примерно на 70%.

Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%. В ФАС отмечали, что после разовой дополнительной индексации тарифов на транспортировку нефти в 2025 году механизм индексации тарифов "Транснефти" до 2030 года по принципу "инфляция минус 0,1%" сохранится.