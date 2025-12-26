Минфин объяснил, почему продажа ЮГК затянулась

Это связано с наличием разных активов, отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Процесс продажи ЮГК затянулся из-за большого и сложного набора активов в контуре компании, которые должны быть проданы вместе с ней. Об этом в программе "Инвестиционный час" на радио РБК сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Актив оказался намного сложнее. При внимательном рассмотрении оказалось, что там есть большой конгломерат активов, которые включают в себя очень тяжелые активы, связанные с угледобычей. Там есть и сельхозбизнес, там виноделие присутствует. В целом этот набор активов, он довольно сложный. Можно было бы сказать, что давайте сначала продадим "золотой" бизнес, а потом будем разбираться, но мы не согласны. Лучше мы немножко подождем, все это структурируем и оценим и продадим вместе, чем потом разбираться с этими неконтрольными пакетами", - сказал он.