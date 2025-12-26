Госкомпании по итогам года перечислят в бюджет РФ 1,1 трлн рублей дивидендов

Половину из этого направят Сбер и ВТБ, отметил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Компании с госучастием по итогам 2025 года перечислят в федеральный бюджет РФ 1,1 трлн рублей дивидендов. На 2026 год Минфин заложил поступления от госкомпаний в размере 703 млрд рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в программе "Инвестиционный час" на радио РБК.

"По итогам этого года мы получим чуть больше 1,1 трлн рублей в дивидендах. Половина из этого - Сбер и ВТБ. То есть финансовый сектор бюджет у нас поддерживает", - сказал он.

"Что касается 2026 года, то у нас планы примерно такие же, как [заложено] в бюджете. Цифры, которые сейчас заложены на 2026 год, - 703 млрд рублей. С учетом того, что мы в том году перевыполнили, думаю, что, может быть, в следующем тоже перевыполним", - добавил Моисеев.