Квота РФ на добычу нефти в январе сохраняется на уровне 9,574 млн б/с

При этом квота для "восьмерки" ОПЕК+ в январе уменьшается на 128 тыс. б/с

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Квота России на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в январе 2026 года не меняется к декабрю 2025 года и сохраняется на уровне 9,574 млн б/с. При этом квота для "восьмерки" ОПЕК+ в январе уменьшается на 128 тыс. б/с за счет роста компенсаций перепроизводства нефти, допущенного в период добровольных сокращений.

В начале ноября 2025 года "восьмерка" ОПЕК+ договорилась нарастить в декабре 2025 года добычу нефти на 137 тыс. б/с к уровню ноября, а затем взять паузу в дальнейшем наращивании добычи. На встрече в конце ноября восемь ведущих стран ОПЕК+ подтвердили соответствующие договоренности. Так, квота РФ на добычу нефти в декабре 2025 года, а также в январе - марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,58 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с.

Согласно последнему графику, компенсировать перепроизводство нефти с ноября 2025 года по июнь 2026 года включительно должны Ирак, ОАЭ, Казахстан, Оман.

По расчетам ТАСС на основе графика компенсаций, предел нефтедобычи "восьмерки" ОПЕК+ в январе снизится к декабрю 2025 года на 128 тыс. б/с, до 32,892 млн б/с за счет увеличения компенсации Казахстаном и сокращения его квоты в январе до 1,31 млн б/с против 1,438 млн б/с в декабре 2025 года.

Россия больше не должна компенсировать перепроизводство в рамках сделки ОПЕК+, завершив компенсацию в октябре 2025 года. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что Россия полностью компенсировала перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ и будет ориентироваться только на квоты.