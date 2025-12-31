Системно значимые банки РФ обновят планы восстановления финансовой устойчивости

Новые требования ЦБ вступают в силу 1 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новые требования Банка России к планам восстановления финансовой устойчивости банков вступили в силу с 1 января 2026 года, системно значимые кредитные организации должны до 1 июля предоставить в регулятор свои обновленные планы.

Остальные банки должны будут направить в ЦБ РФ планы, подготовленные по новым требованиям, в случае запроса регулятора.

В новом положении ЦБ о планах финансового оздоровления детализированы параметры стресс-сценариев, установлены индикаторы наступления шока, а также указано, как банки должны подтверждать реализуемость мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости и насколько подробно описывать их в своих планах.