Открытие центра AAOIFI в Казани поможет притоку инвестиций в Россию

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что центр станет площадкой для обмена опытом и взаимодействия с другими странами

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Открытие представительского центра по развитию исламских финансов Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов AAOIFI в Казани поможет притоку инвестиций в РФ. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в видеопривествии на круглом столе, посвященном открытию.

"Рассчитываю, что в конечном итоге это поможет притоку инвестиций, реализации потенциала партнерского финансирования на благо экономики России. Кроме того, надеюсь, что со временем центр в Казани станет площадкой для обмена опытом и взаимодействия AAOIFI с другими странами, не только с Россией", - сказала она.

Набиуллина отметила, что открытие первого зарубежного представительство AAOIFI именно в России подтверждает сотрудничество сторон. "Мы развиваем наш финансовый рынок, широкую линейку финансовых инструментов и открыты для конструктивного взаимодействия с партнерами, разделяющими принципы этичного ведения бизнеса и устойчивого развитии", - сказала она.

Глава ЦБ добавила, что интерес к партнерскому финансированию растет во всем мире. И стандарты AAOIFI дают возможность выстраивать отношения с инвесторами из многих стран, с которыми Россия сейчас активно развивает экономические связи.

Об исламском банкинге

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. В частности, запрещены выплата процентов (риба) и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), а также финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов. Распространенные операции исламского банкинга - рассрочка, лизинг, долевое финансирование.

Эксперимент по внедрению партнерского финансирования по нормам ислама действует с 1 сентября 2023 года в Татарстане, а также в Башкирии, Дагестане и Чечне. В июле 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении эксперимента в России до 1 сентября 2028 года.