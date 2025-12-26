Эксперт Зырянов рассказал о порядке выселения Долиной

Процедура не будет отличаться от передачи квартиры по договору купли-продажи, заявил член правового комитета Российской гильдии риелторов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Порядок выселения певицы Ларисы Долиной не будет отличаться от передачи квартиры по договору купли-продажи, сообщил ТАСС член правового комитета Российской гильдии риелторов (РГР) Николай Зырянов.

Ранее адвокат артистки сообщала, что Долина может в течение трех дней обжаловать решение о выселении из квартиры в Хамовниках.

"Процедура выселения, когда это происходит добровольно, принципиально не отличается от передачи квартиры по договору купли-продажи. Продавец вывозит свои личные вещи, и может быть часть или всю мебель, все зависит от договоренности сторон. После освобождения квартиры старый и новый собственники подписывают акт приема-передачи, фиксирующий факт передачи имущества и состояние квартиры в момент передачи, подтверждают, что это состояние соответствует условиям договора купли-продажи", - отметил Зырянов.

По его словам, в акте также фиксируются показания приборов учета, так как с момента передачи квартиры бремя содержания имущества, включающее оплату коммунальных платежей, переходит к новому собственнику.

Время, необходимое для освобождения и передачи квартиры, стороны устанавливают по договоренности, законодательство России не предусматривает какого-либо обязательного срока для добровольной передачи квартиры, добавил эксперт. Конкретный срок выселения может быть установлен решением суда, а если этого не было сделано - должнику после возбуждения исполнительного производства предоставляется пять дней с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства.

"Если в этот срок квартира не была освобождена, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании с должника исполнительского сбора, устанавливает должнику новый срок для выселения и предупреждает его, что по истечении указанного срока принудительное выселение будет производиться без дополнительного извещения должника", - объяснил Зырянов.