Свердловская область выделила 38 млн рублей на гранты и поддержку НКО

В регионе в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" осуществляются федеральные инициативы "Россия - страна возможностей" и "Мы вместе"

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области направили 38 млн рублей на поддержку социально значимых инициатив, из них свыше 23 млн рублей получили 61 проект некоммерческих организаций (НКО), еще более 15 млн рублей было направлено на гранты Росмолодежи для 33 молодежных проектов в 2025 году. Об этом сообщили на информационном портале правительства региона.

"Свердловская область в 2025 году поддержала 61 проект от некоммерческих организаций на сумму свыше 23 миллионов рублей и еще 33 проекта молодых свердловчан получили гранты Росмолодежи на сумму более 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В Свердловской области в рамках национального проекта "Молодежь и дети" осуществляются федеральные инициативы "Россия - страна возможностей" и "Мы вместе". Особое внимание уделяется финансовой поддержке молодежных инициатив через грантовые программы и проект "Банк молодежных инициатив".

Муниципалитеты региона получают субсидии на реализацию собственных проектов, открытие коворкинг-центров и развитие местных учреждений. С 2026 года планируется направлять средства из областного бюджета на молодежное инициативное бюджетирование.