В Карелии у регоператора ТКО выявили 661 млн рублей необоснованных расходов

Речь идет о расходах на транспортировку мусора с использованием компаний посредников

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России выдала "Карельскому экологическому оператору" предписание по исключению расходов на 661 млн рублей из тарифа. Они признаны экономически необоснованными, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер правительства Карелии по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов.

В октябре глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что группа компаний "Эколайн" вышла из состава учредителей "Карельского экологического оператора" - регоператора по обращению с ТКО. В связи с этим организация перешла в государственное управление. По словам руководителя республики, это было необходимо для обеспечения его бесперебойной работы. Новым руководителем предприятия стал экс-глава Минстроя Карелии Александр Федоричев.

"Федеральная антимонопольная служба признала экономически необоснованными расходы на транспортировку мусора с использованием компаний посредников. Мы с этим согласны и сразу же после смены директора предприятия эту схему ликвидировали. Необоснованные расходы компаний посредников фактически не оплачивались. Предписание ФАС по исключению необоснованных расходов в сумме 661 млн из тарифа предприятия исполняется", - сказано в сообщении.

Россыпнов добавил, что при установлении тарифа на 2026 год учтено снятие из выручки предприятия 220,5 млн рублей. За счет этого тариф не вырастет и составит в многоквартирных домах 103,77 рублей, а в индивидуальных жилых домах 93,76 рублей на человека.