МВД предупредило о мошеннических схемах со "шпионскими спектаклями"

Злоумышленники делают это для вовлечения людей в преступления, вплоть до терактов, отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Только мошенники разыгрывают "шпионские спектакли" для вовлечения людей в преступления, вплоть до терактов, при этом ни одна спецслужба не делает этого. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Мошеннические кол-центры все чаще вовлекают жертв не просто в финансовые схемы, а в намного более опасную противоправную деятельность - вплоть до преступлений террористического характера. Для этого разыгрывается целый "шпионский спектакль" - звонки якобы от спецслужб, пароли и кодовые фразы, "тайные задания", секретные места встреч, замаскированные посылки или предметы", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что при этом аферисты еще используют постоянное давление, атмосферу таинственности и демонстрацию мнимой всесильности. "Все это - фикция. Ни одна реальная спецслужба не работает через мессенджеры, не привлекает случайных граждан к "операциям" и не проверяет "антитеррористическую защищенность" силами посторонних людей", - подчеркнули в киберполиции, отметив, что в лучшем случае такая "встреча с агентом" закончится хищением денег, а в худшем - тяжкими последствиями для жизни и свободы самого вовлеченного.

"Если вам кажется, что вы внезапно оказались героем шпионского триллера, это почти наверняка означает, что вы в руках мошенников. Те немногие, кто действительно живет в мире спецопераций, годами готовятся к такой службе и прекрасно знают ее правила. Случайных людей там не бывает", - сказали в УБК.

В МВД призвали не рисковать жизнью и никогда не участвовать ни в каких "операциях" по просьбе незнакомцев. При любых подобных контактах единственно правильное действие - прекратить общение и обратиться к настоящим сотрудникам полиции, подытожили в управлении.