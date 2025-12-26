Плановый объем размещения ОФЗ в I квартале 2026 года составит 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Плановый объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в первом квартале 2026 года составит 1,2 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина России.

Минфин планирует разместить ОФЗ в объеме 400 млрд рублей со сроком погашения до 10 лет. На бумаги со сроком погашения от 10 лет планируется 800 млрд рублей.

Кроме того, министерство опубликовало график аукционов размещения облигаций федерального займа на первый квартал следующего года. В январе планируются три аукциона - 14, 21 и 28 января. В феврале планируется четыре аукциона - 4, 11, 18 и 25 февраля. В марте планируется провести также четыре аукциона - 4, 11, 18, 25 марта.