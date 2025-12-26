Росреестр поддержал госрегулирование работы риелторов

Статс-секретарь - замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий отметил, что в обществе существует такой запрос

Статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС. Росреестр поддерживает общественный запрос на госрегулирование работы риелторов. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в ТАСС статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Ранее в ходе пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин высказывал мнение, что государство должно регулировать работу риелторов. Позже Российская гильдия риелторов (РГР) в интервью ТАСС поддержала эту идею.

"Если есть общественный запрос, мы, как государственная служба, не можем на него не реагировать, мы в целом такую позицию общества поддерживаем, и в следующем году у нас в планах - заняться вопросами регулирования. В следующем году, я думаю, вы увидите новости", - сказал Бутовецкий.

По его словам, ранее общественный совет Росреестра обращал внимание, что есть общественный запрос на тему работы риелторского сообщества в целом - в части образования, качества услуг, квалификаций и так далее.