Полномочия ЦБ по реагированию на внешние риски продлили еще на год

Банк России сохраняет право определять перечень чувствительной информации, продолжит контролировать работу Национальной системы платежных карт, а также сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции банков и некредитных финансовых организаций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Банк России еще на год, до 31 декабря 2026 года, получил специальные полномочия, которые позволяют регулятору быстрее реагировать на санкционные и геополитические риски.

В рамках указанных полномочий Банк России сохраняет право определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие участники финансового рынка могут не раскрывать. Такие перечни могут формироваться в том числе индивидуально для отдельных организаций.

Регулятор также продолжит контролировать работу Национальной системы платежных карт (НСПК), в том числе операции международных платежных систем, покинувших российский рынок, и сроки прекращения операций по их картам. ЦБ сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции банков и некредитных финансовых организаций, вводить ограничения для снижения рисков и устанавливать индивидуальные требования к участникам рынка. Он также сохранит право запрещать российским страховщикам сделки с контрагентами из недружественных стран, регулировать сроки действия страховых тарифов и определять обязательства, не передаваемые в национальную перестраховочную компанию.

Указанные меры действуют с 2022 года, защищают национальные интересы и поддерживают финансовую стабильность на фоне продолжающегося давления со стороны недружественных государств.