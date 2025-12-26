Система маркировки заблокировала продажу 138 тыс. бутылок напитка Aloe Vera

В партии обнаружили ацетон

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Система маркировки "Честный знак" заблокировала продажу 138 тыс. бутылок напитка Aloe Vera, в партии которого ранее обнаружили ацетон. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак").

"Государственная система маркировки "Честный знак" по поручению Роспотребнадзора приостановила реализацию партий опасного напитка как в магазинах, так и на онлайн-площадках", - говорится в сообщении.

На данный момент Роспотребнадзор проводит проверки и лабораторные исследования изъятой продукции.

"Всего в розничной продаже находится 138 тыс. бутылок по всей стране. Это партии воды, вызвавшие вопросы у контрольных органов. Каждая из этих бутылок заблокирована и не попадет в руки покупателям до полного изучения ситуации", - сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

В ЦРПТ призывают граждан быть бдительными и проверять товары через приложение "Честный знак". Если обнаружено нарушение, можно подать жалобу, которая станет основанием для проведения проверки, добавили в организации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что в четырех бутылках напитка Aloe Vera обнаружен ацетон. Это выяснили сотрудники московского "Магнита", вскрыв всю партию. В сети отметили, что уберут продукцию в прилавков магазинов.