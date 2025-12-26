"Норникель" предлагает ввести в РФ цифровую систему прогнозирования выбросов

Такая система получила название Axioma, сообщил президент компании Владимир Потанин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Компания "Норникель" создала цифровой двойник металлургической печи, который может прогнозировать объем производственных выбросов. Идут переговоры с ведомствами по внедрению технологии в России, заявил глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Выяснилось, что эта предиктивная система более эффективна, чем просто прямолинейно развешанные датчики. И мы сейчас поставили вопрос о том, чтобы в наше законодательство было введено понятие предиктивного контроля за выбросами. И, в общем, мы находим понимание и в правительстве, и в профильных министерствах и ведомствах, потому что этого в мире нигде нет. Все мерят датчиками, более или менее точными, более или менее надежными, но предиктивной системы нигде нет. Это шаг вперед. И мы собираемся это тиражировать", - сказал Потанин.

По его словам, система прогнозирования выбросов получила название Axioma, она разработана "Норникелем" с помощью искусственного интеллекта и цифровых двойников. При этом для использования технологии на других предприятиях или в отраслях нужно серьезно учитывать их специфику.

"Очень интересная вещь: мы не просто определяем, какие выбросы случились, но мы можем их предсказать в зависимости от того, как мы подготовили к производству исходный материал, какие параметры работы печи, давление, температура, какие атмосферные явления в этот момент происходят, роза ветров и так далее", - уточнил Потанин.