В КЧР объем нелегально заготовленного леса сократился в 11 раз за год

Общая сумма причиненного ущерба лесному фонду уменьшилась с 101,4 млн рублей до 18,4 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 26 декабря. /ТАСС/. Количество незаконных вырубок леса в Карачаево-Черкесии в 2025 году сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а объем нелегально вырубленной древесины уменьшился почти в 11 раз. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды республики.

"Выявлен 21 случай незаконной заготовки древесины, что в 2 раза меньше, чем в прошлом году. Объем незаконно заготовленной древесины сократился почти в 11 раз - с 1 315 кубометров до 126,3 кубометра в 2025 году. Общая сумма причиненного ущерба лесному фонду уменьшилась с 101,4 млн рублей до 18,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что положительная динамика достигнута за счет комплексного подхода, включающего законодательные, организационные и технические меры, а также активной информационной работы с населением.

С начала 2025 года в республике для борьбы с незаконной заготовкой древесины провели свыше 6 тыс. патрулирований на землях лесного фонда.