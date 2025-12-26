Эксперт Фюст: Германии нужно "что-то наподобие военной экономики"

ФРГ необходимо начать производство того, "что долгое время считалось неприемлемым", считает глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст полагает, что на фоне изменения ситуации в области безопасности Германии необходимо "что-то наподобие военной экономики".

"Мы живем во времена надвигающейся войны, поэтому нам нужно что-то наподобие военной экономики в Германии. Для этого необходима скорость", - утверждал Фюст в интервью газете Süddeutsche Zeitung. "Теперь нам нужно производить именно то, что долгое время считалось неприемлемым. Нам необходимо переосмыслить наш подход, и как можно скорее", - заявил он.

Политики и военные западных стран, включая Германию, в последнее время регулярно заявляют, что считают возможным нападение РФ на территорию НАТО. Российская сторона неоднократно отвергала такие утверждения. 17 декабря, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, президент Владимир Путин заявил, что политики в Европе "повышают градус истерии" и "вбивают в голову страхи" о неизбежности столкновения с Россией. Утверждения о возможном нападении России на Европу, по его словам, являются "ложью и бредом".