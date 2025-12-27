Кабмин направит 5 млрд рублей на льготные займы сельхозпроизводителям

С учетом выделенных дополнительно средств общая сумма субсидирования по программе льготного кредитования в 2025 году составила 41,7 млрд рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит 5 млрд рублей на поддержку программы льготных кредитов для сельхозпроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет выделено еще 5 млрд рублей. С учетом выделенных средств общая сумма субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей в 2025 году составила 41,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Такая мера поддержки поможет сохранить льготную процентную ставку для уже выданных инвестиционных и краткосрочных кредитов на производство и переработку сельхозпродукции.

"Решение позволит аграриям высвободить оборотные средства на производство дополнительных объемов продукции", - пояснили в правительстве.

Сами средства будут направлены из резервного фонда кабмина.