Ростех и ГТЛК передали четыре новых Ми-8 региональным авиакомпаниям

Ключи были переданы во время торжественной церемонии на Казанском вертолетном заводе

Редакция сайта ТАСС

Вертолет Ми-8 © Юрий Смитюк/ ТАСС

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передали четыре новых вертолетов Ми-8МТВ-1 для трех российских авиакомпаний. Ключи были переданы представителям авиакомпаний во время торжественной церемонии на Казанском вертолетном заводе, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы четыре новых вертолета передаем трем региональными авиакомпаниям. Это только начало", - сказал на церемонии министр транспорта РФ Андрей Никитин.

От отметил, что транспортная отрасль нуждается в новой технике. "Мы совместно с коллегами будем делать все, чтобы завод был загружен максимально, потому что отрасль этого требует", - добавил министр.

Новые вертолеты Ми-8МТВ-1 получили три авиаперевозчика. Две машины переданы авиакомпании "Баргузин", по одной машине получили "2-й Архангельский объединенный авиаотряд" и авиакомпания "Алроса".

Передаваемые вертолеты оснащены 23 сидениями для пассажиров, при этом салон можно переоборудовать под санитарно-эвакуационные задачи и установить медицинские модули. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях и в широком диапазоне температур.