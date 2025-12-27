"Газпром" сообщил о рекордном отборе газа из европейских хранилищ в праздники

Компания также обратила внимание на сложности с газоснабжением в Прибалтике

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) 24 и 25 декабря стал рекордным за все время, несмотря на праздники, говорится в сообщении "Газпрома".

"В целом в ПХГ Европы на 25 декабря - 66,3 млрд куб. м газа, что на 9,9 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", - сказано в сообщении.

В частности, уровень запасов газа в подземных хранилищах Германии опустился ниже 60%. В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован на месяц позднее - в третьей декаде января.

Кроме того, запасы газа в ПХГ Нидерландов снизились уже до 52,5%.

"Газпром" обратил внимание на сложности с газоснабжением в Прибалтике, единственное ПХГ опустошено наполовину.

"Крайне сложная ситуация в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. На 25 декабря заполненность Инчукалнского ПХГ сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень был зафиксирован только в середине февраля", - сказано в сообщении "Газпрома".

В компании также отметили, что к началу сезона отбора Инчукалнское ПХГ было заполнено лишь на 61%.

"Впереди еще два зимних месяца, а отбор газа в Прибалтике может продлиться и большую часть весны. Так, прошлый сезон отбора продолжался до середины апреля. Недостаточный объем газа в ПХГ может стать серьезной проблемой для надежного газоснабжения потребителей в период холодов", - подчеркнули в российском холдинге.