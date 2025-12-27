Из ФНБ выделят более 25 млрд рублей на льготный лизинг для 70 вертолетов

Машины изготовят на Казанском заводе

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Более 25 млрд рублей будет выделено на финансирование строительства в рамках продленной программы льготного лизинга более 70 вертолетов на Казанском заводе, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.

По его словам, Казанский завод является основным поставщиком вертолетов Ми-8 для авиапредприятий на территории Дальнего Востока и Крайнего Севера в рамках программы лизинга.

"Сейчас по поручению Михаила Вадимовича Мишустина мы работаем над второй частью этой программы. Больше 25 млрд рублей планируется выделить за счет средств фонда национального благосостояния для того, чтобы профинансировать еще больше семи десятков вертолетов, которые будут построены на Казанском авиационном заводе", - сказал министр.

Ранее Алиханов сообщил, что программа льготного лизинга вертолетов в РФ будет продлена на фоне высокого спроса на эту меру со стороны компаний. Казанский вертолетный завод получит заказ минимум на 70 новых машин на следующие три года, сообщил министр. По его словам, министерство готовит и в следующем месяце планирует внести соответствующий доклад.

Ранее в Минпромторге РФ ТАСС сообщили, что более 50 вертолетов поставлено перевозчикам в 2025 году, поэтапное обновление вертолетного парка в России обеспечит реализация комплексной программы развития авиаотрасли.