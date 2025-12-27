Глава Минпромторга сообщил о договоренностях с возможными покупателями Ту-214

По словам Антона Алиханова, ведомство ждет результатов в первом квартале 2026 года

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Переговоры с возможными покупателями самолета Ту-214 идут и уже есть некоторые договоренности, Минпромторг ждет их результатов в первом квартале 2026 года, сообщил журналистам глава министерства Антон Алиханов.

"Если говорить про авиационную часть, то мы и сегодня провели очередной раунд переговоров с потенциальными покупателями. На Ту-214 есть ряд, скажем так, договоренностей. Надеюсь, что мы придем к какому-то результату - пока целимся в первый квартал следующего года. Надеемся, что договоренность эта состоится и будет уже превращена в реальный действующий контракт", - сказал он.

Ранее в субботу обновленный Ту-214 получил одобрение главного изменения типовой конструкции. Самолет успешно прошел сертификационные испытания с заменой импортного оборудования, материалов и комплектующих на отечественные аналоги.

По словам Алиханова, 8 самолетов Ту-214 может быть произведено в следующем году, а в 2027 году - 12. К 2028 году объем выпуска должен составить 20 самолетов ежегодно.