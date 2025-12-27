Глава Росавиации рассказал о сертификационных полетах отечественных самолетов в 2025 году

В Казани ранее состоялась церемония вручения Росавиацией сертификата одобрения главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом отечественного оборудования взамен импортного

Редакция сайта ТАСС

Глава Росавиации Дмитрий Ядров © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2025 году подняла в воздух все импортозамещенные самолеты и Росавиация приступила к их сертификации, сообщил журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров.

"ОАК поднял все машины в воздух и мы приступили к сертификации импортозамещенных воздушных судов. По "Суперджету" было выполнено порядка 155 полетов, Ил-114 выполнил более 300 полетов, МС-21 выполнил 31 полет сертификационный", - сказал он.

Как рассказал Ядров, сертификация двигателя ПД-8 скорее всего завершится в I квартале 2026 года. "Фактически уже завершены все испытания по машине Ил-114. У нас остались направления, связанные с погодными условиями, это по проверке молнии, грозовой деятельности и достижению отрицательных температур, которые, я уверен, коллегами из ОАК будут завершены в первом квартале, и мы все вместе отпразднуем это замечательное событие, когда получим в эксплуатацию региональную машину Ил-114, конечно, которую очень сильно ждут наши региональные авиакомпании", - добавил он.

Ранее 27 декабря в Казани состоялась церемония вручения Росавиацией сертификата одобрения главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом отечественного оборудования взамен импортного.