Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно

В Росавиации отметили, что в терминалах аэропортов московского региона наблюдается спокойная обстановка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно, в то время как Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила Росавиация.

"По данным на 22:00 мск, аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно. Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Специалисты Росавиации и подведомственной агентству госкорпорации по ОрВД продолжают проактивный мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в терминалах аэропортов московского региона наблюдается спокойная обстановка. Пассажиров задержанных рейсов обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, по которым им регламентировано предоставление еды и напитков, а также организация их размещения в гостинице.