В России не планируют вводить полный запрет на эксплуатацию Ан-24

Глава Ространснадзора Виктор Гулин сообщил, что техническое состояние самолетов постоянно контролируется

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вопрос о полном запрете эксплуатации самолетов Ан-24 в России не рассматривается, заявил в интервью ТАСС глава Ространснадзора Виктор Гулин.

"На данный момент эксплуатация самолетов Ан-24 в России осуществляется в строгом соответствии с установленными нормативами. Все воздушные суда регулярно проходят технические проверки и сертификацию. Вопрос о полном запрете их эксплуатации на сегодняшний день не рассматривается", - сказал он.

По словам Гулина, Ространснадзор постоянно контролирует техническое состояние Ан-24. "Если при проверках будут выявлены существенные риски, мы готовы оперативно реагировать - вплоть до введения ограничений или запрета на полеты", - подчеркнул он.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли.