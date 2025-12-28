Козлов: прогноз по платежам за пользование недрами уже перевыполнен

Бюджет РФ уже получил более 20 млрд рублей от аукционов на недра, указал глава Минприроды

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Общие поступления в федеральный бюджет от аукционов на углеводороды и твердые полезные ископаемые составили 20,83 млрд рублей. По итогам года ожидается рост поступлений на 24% по сравнению с 2024 годом. При этом прогноз по платежам за 2025 год уже перевыполнен, сообщил в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"До конца года еще пройдет ряд аукционов, пока общие поступления - 20,83 млрд рублей. Из них 2,97 млрд рублей - углеводороды, 17,86 млрд рублей - ТПИ (твердые полезные ископаемые - прим. ТАСС). В целом же по разовым платежам за пользование недрами в федеральный бюджет за 2025 год ожидается 28,6 млрд рублей. Это на 24% больше по сравнению с фактическими поступлениями от платежей 2024 года", - сказал он.

Прогноз на 2025 год составлял 19,4 млрд рублей. "Мы его перевыполнили", - добавил Козлов.

Ранее Козлов заявлял, что поступления в федеральный бюджет от аукционов за первое полугодие 2025 года в 12 раз превысили показатели за первое полугодие 2024 года.

Полный текст интервью будет опубликован 30 декабря в 10:00 мск.