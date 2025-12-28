"Аэрофлот" планирует вернуться к штатному расписанию в течение дня

В период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили 39 рейсов

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует вернуться в штатный режим выполнения расписания 28 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Читайте также Что делать, если отменили или задержали рейс

"Аэрофлот" планирует войти в штатное выполнение расписания рейсов в течение дня 28 декабря", - говорится в сообщении.

По данным "Аэрофлота", в период действия ограничений на запасные аэродромы было перенаправлено 39 рейсов, более половины из которых уже перелетели в Москву. Вылет оставшихся рейсов с запасных аэродромов в столицу ожидается до 14:00 мск.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево вводились 27 декабря с 17:08 до 23:55. В аэропорту Внуково ограничения вводили 27 декабря в 16:09, сняли в 00:12.