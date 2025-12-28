"Газпром": Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа

Обычно в выходные и праздники Европа потребляет меньше газа, чем в будние дни, отметили в компании

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах, отмечает "Газпром".

"По данным Gas Infrastructure Europe, 26 декабря (а до этого - 24 и 25 декабря) зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений. Отметим, что обычно в выходные и праздники Европа потребляет меньше газа, чем в будние дни", - говорится в сообщении компании.

Вместе с тем, 25 декабря отбор газа из европейских ПХГ превысил предыдущий максимум для этого дня на 160 млн куб. м. Это сопоставимо с количеством газа, которое потребляется в декабре в среднем за сутки во всей Франции. "Быстрое уменьшение запасов газа в подземных хранилищах ведет к преждевременному снижению их производительности и ставит под угрозу надежное газоснабжение потребителей в период холодов", - подчеркивает "Газпром".