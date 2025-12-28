Минприроды ожидает роста инвестиций в геологоразведку твердых полезных ископаемых

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов добавил, что фактический объем инвестиций станет известен в 2026 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минприроды ожидает прироста инвестиций бизнеса РФ в геологоразведку твердых полезных ископаемых по итогам 2025 года, по углеводородам инвестиции примерно соответствуют 2024 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"Пока речь идет о планируемых инвестициях: по углеводородному сырью это порядка 340 млрд руб., по ТПИ (твердые полезные ископаемые - прим. ТАСС) - 126,6 млрд руб. По УВС (углеводородное сырье - прим. ТАСС) цифры примерно соответствуют прошлогодним показателям, а вот по твердым полезным ископаемым ожидаем прироста", - сказал он.

Козлов добавил, что фактический объем инвестиций недропользователей в геологоразведку углеводородов и твердых полезных ископаемых в 2025 году станет известен в 2026 году, когда компании отчитаются в Роснедра.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов заявлял, что Роснедра рассчитывают на сохранение вложений компаний в геологоразведку нефти и газа в 2025 году на уровне 340 млрд руб.

