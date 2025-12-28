В Сочи из-за непогоды на запасные аэродромы ушли восемь самолетов

Еще 12 задерживаются

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. На запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи ушли 8 самолетов, еще 12 задерживаются в том числе из-за ограничений, введенных 27 декабря на московском авиаузле. Об этом сообщили в Международном аэропорту.

В администрации города-курорта ранее сообщали о том, что аэропорт работает по фактической погоде, синоптики прогнозируют сильные ветер и мокрый снег.

"Сегодня в течение суток, 28 декабря, ожидается усиление неблагоприятных погодных условий (ветер, гроза, мокрый снег). В связи с этим экипажами нескольких рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы по погодным условиям", - говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что на запасные аэродромы ушли рейсы из Минвод, Владикавказа и Грозного, еще 12 самолетов задерживаются более двух часов из-за непогоды и после ограничений воздушного пространства в аэропортах Московского авиационного узла 27 декабря.

"Как следствие, до конца суток 28 декабря и в течение дня 29 декабря авиакомпании будут стабилизировать свое расписание", - добавили в аэропорту.

В Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики с 28 декабря прогнозируют сильные ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Порывы ветра достигнут 22 м/с. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а на высокогорье прогнозируется метель с ухудшением видимости. В горах выше 500 м над уровне моря - лавиноопасно. Все экстренные службы привели в режим повышенной готовности.