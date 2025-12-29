ЦБ РФ: доля безналичных платежей в РФ к 2030 году превысит 90%

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина отметила, что в 2013-2014 годах эта доля составляла менее 20%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Доля безналичных платежей в России продолжит расти и к 2030 году превысит 90%. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Очевидно, что доля безналичных платежей продолжит расти. Она и сегодня очень высокая, поэтому каждый следующий процентный пункт достигается с большими усилиями. За девять месяцев 2025 года доля безнала составила 87,8%. Это огромные цифры. Мы сделали колоссальный рывок всего за 10 лет. Думаю, к 2030 году мы превысим порог в 90%", - отметила Бакина, напомнив, что в 2013-2014 годах эта доля составляла менее 20%.

