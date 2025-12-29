Расходы россиян на покупку авто с пробегом в ноябре упали на 9%

После исторического рекорда в октябре траты уменьшились до 754 млрд рублей, указано в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат"

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Траты россиян на приобретение автомобилей с пробегом в ноябре 2025 года уменьшились на 9%, до 754 млрд рублей после исторического рекорда в октябре, указано в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в конце осени россияне купили 588,7 тыс. подержанных машин, потратив на них 754,1 млрд рублей. Это на 29% больше, чем в ноябре прошлого года, но на 8,6% ниже показателя октября текущего года, когда был отмечен исторический рекорд по затратам денег на "вторичке" (825,2 млрд рублей).

При этом больше всего денег уходит на автомобили в возрасте до пяти лет. В ноябре на них было потрачено 278 млрд рублей, что составляет 36,9% от общей суммы. За прошедший месяц доля "свежих" машин снова выросла - в октябре их доля составляла 35,2% всей финансовой емкости. На 1,5 процентного пункта снизилась доля автомобилей возрастом от пяти до девяти лет: если в октябре она составляла 31,1%, то в ноябре - 29,6%. В конце осени их покупка обошлась в 223,5 млрд рублей.

Доля "старых" машин (от 10 лет и старше) уменьшилась незначительно - с 33,7% в октябре до 33,5% в ноябре. В прошлом месяце на них ушло 252,6 млрд рублей.

Европейские марки упрочили лидерство на вторичном рынке. В ноябре на их покупку было потрачено 279,6 млрд рублей. При этом лишь "европейцам" удалось нарастить долю в финансовой емкости рынка - с 36,3% в октябре до 37,1% в ноябре. У остальных участников рынка этот показатель сократился или остался на уровне месячной давности. Так, на покупку подержанных "японцев" ушло 220,8 млрд рублей (29,3% от финансовой емкости рынка). На б/у "корейцев" потрачено 105,6 млрд рублей (14% трат), а на б/у "китайцев" - 55 млрд рублей (7,3% трат). Что касается автомобилей с пробегом российских и американских брендов, то их покупка в ноябре обошлась в 57,2 млрд и 34,5 млрд рублей соответственно. При этом их доля сохранилась на октябрьском уровне - 7,6% и 4,6%.

Если рассматривать объемы реализации, то самыми популярными в РФ остаются подержанные машины японских марок. Так, в конце осени они были куплены в количестве 152,6 тыс. единиц. Немного уступают им отечественные б/у автомобили (148,9 тыс. шт.), за которыми располагаются европейские (132,8 тыс. шт.). У других брендов эти показатели не дотягивают до 100 тыс. экземпляров, а меньше всего на "вторичке" пока продается "китайцев" (в ноябре - 28,8 тыс. шт.).