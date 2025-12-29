Фьючерсы на драгметаллы перешли к резкому снижению

Цены падают на платину, палладий, золото и серебро, свидетельствуют данные бирж NYMEX и Comex

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) перешли к резкому снижению после роста ранее, следует из данных торговых площадок.

По данным торгов на 02:05 мск, стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на бирже NYMEX росла на 3,02%, до $2 084,5 за тройскую унцию. В это же время фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX рос на 2,22%, до $2 526,3 за тройскую унцию, обновляя при этом исторический максимум. С начала года цена фьючерса на палладий выросла более чем в два раза, а цена на контракт платины - более чем в 2,5 раза.

В это же время стоимость фьючерсов на золото с поставкой в феврале 2026 года и на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex также демонстрировали рост. Золото росло на 0,46%, до $4 573,6 за тройскую унцию, серебро поднималось на 6,35%, до $82,095 за тройскую унцию, также обновляя исторический максимум. С начала года серебро выросло более чем в 2,5 раза - на 158,93%, а стоимость золота - на 73,1%.

По состоянию на 03:30 мск, стоимость фьючерса на палладий перешла к резкому снижению до $1 900,5 (-6,07%) за тройскую унцию. В это же время фьючерс на платину снижался на 7,2%, до $2 293,5 за тройскую унцию. В это же время стоимость фьючерсов на золото и на серебро также демонстрировала резкое снижение. Золото снижалось на 1,28%, до $4 494 за тройскую унцию, серебро - на 1,91%, до $75,725 за тройскую унцию.