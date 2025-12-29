ЦБ: цифровой рубль может занять до 5% от объема платежей в течение семи лет

Его массовое внедрение планируют с сентября 2026 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Цифровой рубль после массового внедрения в 2026 году может занять до 5% от объема платежей на горизонте семи лет. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Свою лепту [в прирост доли некарточных платежных инструментов в общем объеме безналичных оплат] внесет начало более широкого использования цифрового рубля с сентября 2026 года. По нашим оценкам, после этого момента в течение семи лет цифровой рубль сможет занять до 5% от объема платежей", - отметила Бакина.